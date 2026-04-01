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Węglokoks: meno carbone, più acciaio, logistica ed energia

Nella nuova Strategia 2030 del gruppo polacco, ricavi siderurgici al 70% e sviluppo di semilavorati e rottame

1 aprile 2026

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