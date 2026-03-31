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British Steel più vicina alla nazionalizzazione

Il Governo sarebbe pronto ad assumerne il controllo mentre proseguono le trattative con Jingye

31 marzo 2026

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