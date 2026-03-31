British Steel più vicina alla nazionalizzazione
Il Governo sarebbe pronto ad assumerne il controllo mentre proseguono le trattative con Jingye
31 marzo 2026
Benvenuto in siderweb
Accedi
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.
Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.
Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di
tutti gli utenti.
Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il
siderweb TG e la
newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e
analisi esclusive
della redazione.
Registrati ora.
MERCATI
-
30 marzo 2026
Coils: import in ritirata, prezzi in rafforzamento
Il mercato sale gradualmente, trainato dall’offerta, mentre la domanda resta esitante
-
27 marzo 2026
Rottame: in Italia calma apparente
Mercato ancora in fase interlocutoria, attese concentrate sul dopo Pasqua
-
25 marzo 2026
Salgono anche le quotazioni della vergella, ma per entrambi i prodotti la domanda si conferma debole
-
25 marzo 2026
Rottame inox: materie prime determinanti
Quotazioni in risalita nel primo trimestre
-
25 marzo 2026
Piani in inox: atteso il secondo rilancio
Quotazioni ancora in aumento
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Marzo 2026
Aggiornamento Marzo 2026
STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano
28 marzo 2026
Per via della sua natura energivora, l'acciaio è estremamente sensibile alla volatilità dei prezzi dell'energia. Un aspetto già ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento