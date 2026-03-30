“Industria & Acciaio 2050" sarà presentato al siderweb FORUM
Sostenibilità, innovazione, IA e geopolitica al centro della ricerca di siderweb
30 marzo 2026
Il siderweb FORUM 2026 | EEC 2026 | EMECR 2026 sarà un appuntamento cruciale per analizzare le traiettorie evolutive della filiera siderurgica, mettendo a confronto visioni imprenditoriali, innovazione tecnologica e dinamiche di mercato. Al centro del dibattito dell'appuntamento con il convegno “Industria & Acciaio 2050”, in programma il 12 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nella Sala Washington del Milan Marriott Hotel (Milano), ci saranno i grandi cambiamenti che stanno ridefinendo il settore dell'acciaio: transizione energetica, digitalizzazione e intelligenza artificiale, sostenibilità e nuovi equilibri geopolitici.
Dalla riflessione sull’imprenditoria del futuro fino alle opportunità offerte da tecnologia e innovazione, il programma guiderà i partecipanti verso una visione concreta e aggiornata dell’industria dell’acciaio al 2050, culminando con la presentazione del report di ricerca siderweb “Industria & Acciaio 2050”, dedicato ai temi di sostenibilità, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e geopolitica.
PROGRAMMA:
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9.15 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
10.00 | APERTURA LAVORI
10.15 – 11.00 | L’IMPRENDITORIA DEL FUTURO
Modera: Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB)
11.00 – 11.45 | TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E ENERGIA
Modera: Elisa Bonomelli (DIRETTRICE RESPONSABILE SIDERWEB)
11.45 – 12.30 | PRESENTAZIONE DEL REPORT DI RICERCA “INDUSTRIA & ACCIAIO 2050”
Modera: Francesca Morandi (RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE SIDERWEB)
12.30 | Conclusioni a cura di: Antonio Gozzi (PRESIDENTE FEDERACCIAI E DUFERCO)
12.45 | CHIUSURA LAVORI
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A cura di Redazione Siderweb
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