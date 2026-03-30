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“Industria & Acciaio 2050" sarà presentato al siderweb FORUM

Sostenibilità, innovazione, IA e geopolitica al centro della ricerca di siderweb

30 marzo 2026

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Il siderweb FORUM 2026 | EEC 2026 | EMECR 2026 sarà un appuntamento cruciale per analizzare le traiettorie evolutive della filiera siderurgica, mettendo a confronto visioni imprenditoriali, innovazione tecnologica e dinamiche di mercato. Al centro del dibattito dell'appuntamento con il convegno “Industria & Acciaio 2050”, in programma il 12 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nella Sala Washington del Milan Marriott Hotel (Milano), ci saranno i grandi cambiamenti che stanno ridefinendo il settore dell'acciaio: transizione energetica, digitalizzazione e intelligenza artificiale, sostenibilità e nuovi equilibri geopolitici.

Dalla riflessione sull’imprenditoria del futuro fino alle opportunità offerte da tecnologia e innovazione, il programma guiderà i partecipanti verso una visione concreta e aggiornata dell’industria dell’acciaio al 2050, culminando con la presentazione del report di ricerca siderweb “Industria & Acciaio 2050”, dedicato ai temi di sostenibilità, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e geopolitica. bottone iscriviti siderweb on air

PROGRAMMA:

9.15 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

10.00 | APERTURA LAVORI
Saluti di Paolo Morandi (CEO SIDERWEB) e Francesca Morandi (RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE SIDERWEB)

10.15 – 11.00 | L’IMPRENDITORIA DEL FUTURO
In un’ Europa in rapido cambiamento, fare impresa oggi significa innovare, gestire l’incertezza e creare valore in contesti competitivi, con attenzione a sostenibilità, capitale e nuove dinamiche del lavoro. Servono visione strategica, responsabilità sociale e grande capacità di adattamento. Ne parlano:

  • Paolo Bricco (IL SOLE 24 ORE)
  • Antonio Marcegaglia (PRESIDENTE E CEO MARCEGAGLIA STEEL)

Modera: Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB)

11.00 – 11.45 | TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E ENERGIA
Con transizione energetica e digitale in accelerazione, innovazione e tecnologia sono centrali per la competitività. Integrare sostenibilità, efficienza e nuovi modelli di business è la chiave per crescere e affrontare il futuro. Ne parlano:

  • Camilla Benedetti (VICEPRESIDENTE GRUPPO DANIELI E PRESIDENTE ABS)
  • Marco Gay (SOCIO, CO-FOUNDER E PRESIDENTE ESECUTIVO ZEST)
  • Bernardo Ricci Armani (COUNTRY MANAGER ITALY STATKRAFT)

Modera: Elisa Bonomelli (DIRETTRICE RESPONSABILE SIDERWEB)

11.45 – 12.30 | PRESENTAZIONE DEL REPORT DI RICERCA “INDUSTRIA & ACCIAIO 2050”
siderweb presenta “Industria & Acciaio 2050”, uno studio sul futuro della siderurgia tra sostenibilità, innovazione, IA e geopolitica. Un confronto su come evolveranno produzione, mercati e competenze, verso un’industria sempre più “pensante”. Ne parlano:

  • Gianfranco Tosini (UFFICIO STUDI SIDERWEB)
  • Cinzia Vezzosi (PRESIDENTE ASSOFERMET E TITOLARE ZETAMET)

Modera: Francesca Morandi (RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE SIDERWEB)

12.30 | Conclusioni a cura di: Antonio Gozzi (PRESIDENTE FEDERACCIAI E DUFERCO)

12.45 | CHIUSURA LAVORI

 
R. S.   
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