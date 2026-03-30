“Industria & Acciaio 2050" sarà presentato al siderweb FORUM

9.15 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 10.00 | APERTURA LAVORI

Saluti di Paolo Morandi (CEO SIDERWEB) e Francesca Morandi (RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE SIDERWEB) 10.15 – 11.00 | L’IMPRENDITORIA DEL FUTURO

In un’ Europa in rapido cambiamento, fare impresa oggi significa innovare, gestire l’incertezza e creare valore in contesti competitivi, con attenzione a sostenibilità, capitale e nuove dinamiche del lavoro. Servono visione strategica, responsabilità sociale e grande capacità di adattamento. Ne parlano: Paolo Bricco (IL SOLE 24 ORE)

(IL SOLE 24 ORE) Antonio Marcegaglia (PRESIDENTE E CEO MARCEGAGLIA STEEL) Modera: Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB) 11.00 – 11.45 | TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E ENERGIA

Con transizione energetica e digitale in accelerazione, innovazione e tecnologia sono centrali per la competitività. Integrare sostenibilità, efficienza e nuovi modelli di business è la chiave per crescere e affrontare il futuro. Ne parlano: Camilla Benedetti (VICEPRESIDENTE GRUPPO DANIELI E PRESIDENTE ABS)

(VICEPRESIDENTE GRUPPO DANIELI E PRESIDENTE ABS) Marco Gay (SOCIO, CO-FOUNDER E PRESIDENTE ESECUTIVO ZEST)

(SOCIO, CO-FOUNDER E PRESIDENTE ESECUTIVO ZEST) Bernardo Ricci Armani (COUNTRY MANAGER ITALY STATKRAFT) Modera: Elisa Bonomelli (DIRETTRICE RESPONSABILE SIDERWEB) 11.45 – 12.30 | PRESENTAZIONE DEL REPORT DI RICERCA “INDUSTRIA & ACCIAIO 2050”

siderweb presenta “Industria & Acciaio 2050”, uno studio sul futuro della siderurgia tra sostenibilità, innovazione, IA e geopolitica. Un confronto su come evolveranno produzione, mercati e competenze, verso un’industria sempre più “pensante”. Ne parlano: Gianfranco Tosini (UFFICIO STUDI SIDERWEB)

(UFFICIO STUDI SIDERWEB) Cinzia Vezzosi (PRESIDENTE ASSOFERMET E TITOLARE ZETAMET) Modera: Francesca Morandi (RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE SIDERWEB) 12.30 | Conclusioni a cura di: Antonio Gozzi (PRESIDENTE FEDERACCIAI E DUFERCO) 12.45 | CHIUSURA LAVORI