SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Dl Fisco, Confindustria: «Servono correzioni immed...

Dl Fisco, Confindustria: «Servono correzioni immediate»

L’industria italiana critica il taglio dei crediti d’imposta e la mancanza di risorse per gli esodati 5.0

30 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano Header siderweb TG: edizione del 27 marzo 2026 siderweb TG: edizione del 27 marzo 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Tayfun İşeri Mediterranean Steel Talks: Tayfun İşeri
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Dl Fisco, Confindustria: «Servono correzioni immediate» - L’industria italiana critica il taglio dei crediti d’imposta e la mancanza di risorse per gli esodati 5.0

30 marzo 2026

Dl Fisco, Confindustria: «Servono correzioni immediate»

L’industria italiana critica il taglio dei crediti d’imposta e la mancanza di risorse per gli esodati 5.0

di Federico Fusca
Stop ai finanziamenti Transizione 5.0: «Risorse esaurite» - Almici (Anima): «Decisione che trasmette forte incertezza alle imprese. Serve un piano per rilanciare l’industria»

10 novembre 2025

Stop ai finanziamenti Transizione 5.0: «Risorse esaurite»

Almici (Anima): «Decisione che trasmette forte incertezza alle imprese. Serve un piano per rilanciare l’industria»

di Federico Fusca
AdI, Urso: «Un sito decarbonizzato impiegherà meno personale» - Rispetto alla vendita: «I commissari valuteranno la proposta di transizione più veloce e più celere»

1 ottobre 2025

AdI, Urso: «Un sito decarbonizzato impiegherà meno personale»

Rispetto alla vendita: «I commissari valuteranno la proposta di transizione più veloce e più celere»

di Redazione siderweb
Meccanica italiana: produzione ed export in calo nel 2025 - Almici (Anima Confindustria): «Scenario critico che richiede interventi mirati delle istituzioni»

1 dicembre 2025

Meccanica italiana: produzione ed export in calo nel 2025

Almici (Anima Confindustria): «Scenario critico che richiede interventi mirati delle istituzioni»

di Stefano Gennari
Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di dicembre - Le novità mensili sui progetti e sul dibattito sull'etichetta per l'acciaio green

23 dicembre 2025

Acciaio e sostenibilità: l'agenda ESG di dicembre

Le novità mensili sui progetti e sul dibattito sull'etichetta per l'acciaio green

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano

 I nostri video

28 marzo 2026

Per via della sua natura energivora, l'acciaio è estremamente sensibile alla volatilità dei prezzi dell'energia. Un aspetto già ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio