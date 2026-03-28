STEEL FOCUS – I picchi dell’energia preoccupano l’acciaio italiano

Per via della sua natura energivora, l’acciaio è estremamente sensibile alla volatilità dei prezzi dell’energia. Un aspetto già messo in luce dalle precedenti crisi, derivate dai conflitti tra Russia e Ucraina e Israele e Palestina, e sottolineato una volta di più dalla nuova ondata d’incertezza generata dal conflitto nello Stretto di Hormuz. Contraccolpi che stanno moltiplicando le richieste provenienti dalla filiera siderurgica di azioni incisive e misure strutturali in grado di proteggerne la competitività e, allo stesso tempo, metterla al riparo da picchi che potrebbero portare a possibili fermate produttive.

In questa puntata torniamo a concentrarci sulle conseguenze del conflitto in atto nel Golfo Persico, soffermandoci sugli effetti che la guerra sta avendo sull’energia e di riflesso sui produttori d’acciaio italiani.

Ad aiutarci nell’analisi Giovanni Marinoni Martin (ORI Martin e Confindustria Brescia).

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*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





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