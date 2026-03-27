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siderweb TG: ex Ilva, produzione, Turchia

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

27 marzo 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano la vicenda ex Ilva, la produzione mondiale e la siderurgia turca.

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Elisa Bonomelli

   
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