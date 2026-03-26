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In bilico le trattative tra thyssenkrupp e Jindal Steel per TKSE

Le negoziazioni potrebbero saltare per divergenze legate a pensioni, investimenti e costi energetici

26 marzo 2026

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