Mediterranean Steel Talks: Tayfun İşeri
La prima puntata del nuovo podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale
26 marzo 2026
Prende il via Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto firmato siderweb dedicato all’analisi del ruolo sempre più strategico del Mediterraneo nell’industria siderurgica globale. Una serie di video interviste realizzate da Sarah Falsone, Market Analyst & Editor di siderweb, che darà voce ai principali player internazionali attivi nell’area, con l’obiettivo di raccontare le trasformazioni in atto e le prospettive future del settore.
Ad aprire la serie è Tayfun İşeri, Director of International Business di Çolakoğlu Metalurji e presidente dell'Associazione dei produttori ed esportatori turchi di acciai piani (YİSAD). Nel corso dell’intervista, İşeri analizza il ruolo dell’azienda nel contesto industriale regionale, soffermandosi sull’impatto che i nuovi equilibri commerciali, le politiche di sostenibilità e gli investimenti green stanno avendo su produzione e distribuzione dell’acciaio.
Con Mediterranean Steel Talks, siderweb inaugura quindi uno spazio di confronto internazionale per comprendere i cambiamenti in atto e anticipare le traiettorie future della siderurgia mediterranea.
Intervista realizzata il 26 febbraio 2026.
Sarah Falsone
MERCATI
-
25 marzo 2026
Salgono anche le quotazioni della vergella, ma per entrambi i prodotti la domanda si conferma debole
-
25 marzo 2026
Rottame inox: materie prime determinanti
Quotazioni in risalita nel primo trimestre
-
25 marzo 2026
Piani in inox: atteso il secondo rilancio
Quotazioni ancora in aumento
-
24 marzo 2026
Lamiere da treno, il mercato rimane improntato al rialzo
Nonostante la domanda debole, costi energetici elevati e noli mantengono alti i prezzi. L’import resta marginale
-
24 marzo 2026
Bramme: prezzi in rialzo spinti da noli e dollaro
Conflitto in Medio Oriente e rafforzamento della valuta sostengono le quotazioni
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Marzo 2026
Aggiornamento Marzo 2026
Mediterranean Steel Talks: Tyfun İşeri
26 marzo 2026
Prende il via Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto firmato siderweb dedicato all'analisi del ruolo sempre più strategico del ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento