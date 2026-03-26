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Mediterranean Steel Talks: Tayfun İşeri

La prima puntata del nuovo podcast di siderweb dedicato al ruolo strategico del Mediterraneo nella siderurgia globale

26 marzo 2026

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Prende il via Mediterranean Steel Talks, il nuovo progetto firmato siderweb dedicato all’analisi del ruolo sempre più strategico del Mediterraneo nell’industria siderurgica globale. Una serie di video interviste realizzate da Sarah Falsone, Market Analyst & Editor di siderweb, che darà voce ai principali player internazionali attivi nell’area, con l’obiettivo di raccontare le trasformazioni in atto e le prospettive future del settore.

Ad aprire la serie è Tayfun İşeri, Director of International Business di Çolakoğlu Metalurji e presidente dell'Associazione dei produttori ed esportatori turchi di acciai piani (YİSAD). Nel corso dell’intervista, İşeri analizza il ruolo dell’azienda nel contesto industriale regionale, soffermandosi sull’impatto che i nuovi equilibri commerciali, le politiche di sostenibilità e gli investimenti green stanno avendo su produzione e distribuzione dell’acciaio.

Con Mediterranean Steel Talks, siderweb inaugura quindi uno spazio di confronto internazionale per comprendere i cambiamenti in atto e anticipare le traiettorie future della siderurgia mediterranea.

Intervista realizzata il 26 febbraio 2026.

Sarah Falsone

   
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