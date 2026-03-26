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Ex Ilva: attesa per la risposta di Flacks Group

Solo se decadrà la trattativa con il fondo, potrà essere avviata quella con Jindal

26 marzo 2026

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