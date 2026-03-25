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Salzgitter pronta a rilevare HKM e avviare la trasformazione green

L’ad Gröbler: «Pronti a dare una prospettiva economica a HKM»; focus su riconversione con Eaf e emissioni inferiori

25 marzo 2026

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