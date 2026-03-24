SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ferrosilicio: mercato influenzato dalla crisi nel ...

Ferrosilicio: mercato influenzato dalla crisi nel Golfo

Šefčovič: «Il settore non sta soffrendo la concorrenza cinese, ma le sfide legate al caro energia»

24 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Tungsteno: il 2026 è iniziato all’insegna della volatilità - Le tensioni geopolitiche e commerciali, soprattutto tra Cina e Usa, stanno mettendo sotto forte pressione i mercati

23 marzo 2026

Tungsteno: il 2026 è iniziato all’insegna della volatilità

Le tensioni geopolitiche e commerciali, soprattutto tra Cina e Usa, stanno mettendo sotto forte pressione i mercati

di Federico Fusca
Ferroleghe: mercato “stanco” - Le crisi internazionali alzano la pressione su nichel e tungsteno Ferroleghe: mercato “stanco” - Le crisi internazionali alzano la pressione su nichel e tungsteno

17 marzo 2026

Ferroleghe: mercato “stanco”

Le crisi internazionali alzano la pressione su nichel e tungsteno

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 20 marzo 2026 siderweb TG: edizione del 20 marzo 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich Header STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tungsteno: il 2026 è iniziato all’insegna della volatilità - Le tensioni geopolitiche e commerciali, soprattutto tra Cina e Usa, stanno mettendo sotto forte pressione i mercati

23 marzo 2026

Tungsteno: il 2026 è iniziato all’insegna della volatilità

Le tensioni geopolitiche e commerciali, soprattutto tra Cina e Usa, stanno mettendo sotto forte pressione i mercati

di Federico Fusca
Ferroleghe: mercato “stanco” - Le crisi internazionali alzano la pressione su nichel e tungsteno Ferroleghe: mercato “stanco” - Le crisi internazionali alzano la pressione su nichel e tungsteno

17 marzo 2026

Ferroleghe: mercato “stanco”

Le crisi internazionali alzano la pressione su nichel e tungsteno

di Federico Fusca
Ferrosilicio: mercato influenzato dalla crisi nel Golfo - Šefčovič: «Il settore non sta soffrendo la concorrenza cinese, ma le sfide legate al caro energia»

24 marzo 2026

Ferrosilicio: mercato influenzato dalla crisi nel Golfo

Šefčovič: «Il settore non sta soffrendo la concorrenza cinese, ma le sfide legate al caro energia»

di Federico Fusca
Eurometal sollecita riforme strutturali delle norme di origine - Julius: «Necessarie misure mirate per prevenire l’elusione attraverso i derivati siderurgici»

14 luglio 2025

Eurometal sollecita riforme strutturali delle norme di origine

Julius: «Necessarie misure mirate per prevenire l’elusione attraverso i derivati siderurgici»

di Sarah Falsone
Usa-Ue lavorano a un accordo sui dazi - Gli Stati Uniti hanno chiesto un «approccio equilibrato» che tuteli le big-tech in cambio di tariffe al 15%

28 novembre 2025

Usa-Ue lavorano a un accordo sui dazi

Gli Stati Uniti hanno chiesto un «approccio equilibrato» che tuteli le big-tech in cambio di tariffe al 15%

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 20 marzo 2026

 I nostri video

20 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la crisi nel Golfo, la produzione e l'export siderurgici italiani.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio