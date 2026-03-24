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Germania: produzione di acciaio ancora in crescita

A febbraio il recupero è guidato dal ciclo integrato

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