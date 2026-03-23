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Rallenta la crescita del rottame in Germania

Su base mensile, frenano i prezzi di due categorie. Persistono i cali nel confronto annuo

23 marzo 2026

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