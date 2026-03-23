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MMK: tagli per affrontare la crisi

Domanda debole e margini ridotti spingono il gruppo a chiudere impianti, ridurre il personale e congelare investimenti

23 marzo 2026

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