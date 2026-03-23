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Kalliyath investe in “Green Core”: nuova acciaieria sostenibile in India

Impianto basato su rottami, zero combustibili fossili e forte risparmio di energia e acqua

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