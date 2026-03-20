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Eurofer plaude alle indicazioni del Consiglio Ue

Secondo i siderurgici europei serve però «un’efficace e tempestiva attuazione delle proposte»

20 marzo 2026

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