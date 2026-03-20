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La nuova Steel Strategy divide la filiera del Regno Unito

Favorevoli lo acclamano come «scudo per il rilancio del settore», contrari avvertono sui rischi d'aumenti per i prezzi

20 marzo 2026

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