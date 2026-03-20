Tata Steel ha inaugurato la sua prima acciaieria Eaf indiana
L’impianto avrà una capacità di 750mila tonnellate di tondo per cemento armato
20 marzo 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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