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Kirghizistan blocca l’export di rottame e lingotti per sei mesi

Stop fino ad agosto 2026 per sostenere l’industria nazionale e stabilizzare il mercato delle materie prime

20 marzo 2026

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