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Il Sudafrica impone dazi sull’acciaio di Cina e Thailandia

Le misure sono fissate ad oltre il 74% e il 20% e mirano a proteggere le attività di ArcelorMittal SA

20 marzo 2026

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