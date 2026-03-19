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Nucor prevede utili in crescita nel primo trimestre del 2026

Performance migliori prospettate in tutti i segmenti operativi e trainate dal comparto Steel Mills

19 marzo 2026

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