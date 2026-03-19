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India, Jsw Steel chiede al Governo di garantire le forniture di gas

Il gruppo ha anche sottolineato che le carenze di Gnl e propano potrebbero causare stop produttivi

19 marzo 2026

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