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Interpipe: ruote innovative per il trasporto di minerale in Scandinavia

Progettate per resistere a temperature estreme, le ruote migliorano la sicurezza e l’affidabilità nella linea Malmbanan

19 marzo 2026

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