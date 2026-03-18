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La Nuova Zelanda approva un impianto di acciaio verde

Il progetto per la produzione di acciaio strutturale creerà 200 posti di lavoro e contribuirà alla riduzione dell'import

18 marzo 2026

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