SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Produzione italiana: prosegue la crescita

Produzione italiana: prosegue la crescita

A febbraio l’output nazionale ha consolidato i risultati positivi di gennaio. Continua però il calo dei piani

18 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Siderurgia spagnola, produzione in ripresa a gennaio - L’output rimane però in calo del 24% rispetto a un anno prima. Stesso andamento per il consumo di rottame

16 marzo 2026

Siderurgia spagnola, produzione in ripresa a gennaio

L’output rimane però in calo del 24% rispetto a un anno prima. Stesso andamento per il consumo di rottame

di Sarah Falsone
Cina: produzione di acciaio in flessione a gennaio-febbraio - Il calo è legato in parte al Capodanno lunare e alle restrizioni antinquinamento in vista delle "Due sessioni"

16 marzo 2026

Cina: produzione di acciaio in flessione a gennaio-febbraio

Il calo è legato in parte al Capodanno lunare e alle restrizioni antinquinamento in vista delle "Due sessioni"

di Stefano Gennari
Ucraina: scendono produzione ed export nei primi due mesi del 2026 - Crescono invece le importazioni, fino a coprire quasi la metà del consumo interno

13 marzo 2026

Ucraina: scendono produzione ed export nei primi due mesi del 2026

Crescono invece le importazioni, fino a coprire quasi la metà del consumo interno

di Sarah Falsone
Produzione globale di acciaio inox: il 2025 chiude in positivo - In controtendenza l’Unione europea

27 febbraio 2026

Produzione globale di acciaio inox: il 2025 chiude in positivo

In controtendenza l’Unione europea

di Arianna Ducoli
Produzione italiana di acciaio in crescita a gennaio - Prosegue il trend positivo del 2025: acciaio grezzo a +1,6% nel primo mese dell'anno

18 febbraio 2026

Produzione italiana di acciaio in crescita a gennaio

Prosegue il trend positivo del 2025: acciaio grezzo a +1,6% nel primo mese dell'anno

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica Header siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Siderurgia spagnola, produzione in ripresa a gennaio - L’output rimane però in calo del 24% rispetto a un anno prima. Stesso andamento per il consumo di rottame

16 marzo 2026

Siderurgia spagnola, produzione in ripresa a gennaio

L’output rimane però in calo del 24% rispetto a un anno prima. Stesso andamento per il consumo di rottame

di Sarah Falsone
Cina: produzione di acciaio in flessione a gennaio-febbraio - Il calo è legato in parte al Capodanno lunare e alle restrizioni antinquinamento in vista delle "Due sessioni"

16 marzo 2026

Cina: produzione di acciaio in flessione a gennaio-febbraio

Il calo è legato in parte al Capodanno lunare e alle restrizioni antinquinamento in vista delle "Due sessioni"

di Stefano Gennari
Ucraina: scendono produzione ed export nei primi due mesi del 2026 - Crescono invece le importazioni, fino a coprire quasi la metà del consumo interno

13 marzo 2026

Ucraina: scendono produzione ed export nei primi due mesi del 2026

Crescono invece le importazioni, fino a coprire quasi la metà del consumo interno

di Sarah Falsone
Produzione globale di acciaio inox: il 2025 chiude in positivo - In controtendenza l’Unione europea

27 febbraio 2026

Produzione globale di acciaio inox: il 2025 chiude in positivo

In controtendenza l’Unione europea

di Arianna Ducoli
Produzione italiana di acciaio in crescita a gennaio - Prosegue il trend positivo del 2025: acciaio grezzo a +1,6% nel primo mese dell'anno

18 febbraio 2026

Produzione italiana di acciaio in crescita a gennaio

Prosegue il trend positivo del 2025: acciaio grezzo a +1,6% nel primo mese dell'anno

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
17 marzo 2026

Report Banda Stagnata - Marzo 2026

Aggiornamento Marzo 2026

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich

 I nostri video

17 marzo 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio