HBIS Tangsteel avvia una nuova colata bramme
Fornita da Primetals Technologies, ha una capacità produttiva di 2,4 milioni di tonnellate
18 marzo 2026
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