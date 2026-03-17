SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa: output in rallentamento su base settimanale

Usa: output in rallentamento su base settimanale

Segno più nel confronto annuo e per il cumulato dal 1° gennaio

17 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Dazi Usa sull’acciaio, Ottawa sostiene i lavoratori - Stanziati 70 milioni di dollari canadesi per il settore siderurgico nell’ambito della Workforce Tariff Response

16 marzo 2026

Dazi Usa sull’acciaio, Ottawa sostiene i lavoratori

Stanziati 70 milioni di dollari canadesi per il settore siderurgico nell’ambito della Workforce Tariff Response

di Sarah Falsone
Baku Steel cresce sui mercati internazionali - Esportazioni in aumento nel 2025, con forte espansione negli Stati Uniti e progressi nell’Unione europea

16 marzo 2026

Baku Steel cresce sui mercati internazionali

Esportazioni in aumento nel 2025, con forte espansione negli Stati Uniti e progressi nell’Unione europea

di Sarah Falsone
Usa: confermati i dazi compensativi sul tondo turco - Sussidio di dumping del 7,71% per Icdas e del 6,58% per tutti gli altri produttori, escluso Habas

16 marzo 2026

Usa: confermati i dazi compensativi sul tondo turco

Sussidio di dumping del 7,71% per Icdas e del 6,58% per tutti gli altri produttori, escluso Habas

di Stefano Gennari
Usa, la produzione di acciaio continua a crescere sull’anno - In aumento anche il cumulato produttivo, mentre risulta in leggera contrazione il confronto settimanale

10 marzo 2026

Usa, la produzione di acciaio continua a crescere sull’anno

In aumento anche il cumulato produttivo, mentre risulta in leggera contrazione il confronto settimanale

di Federico Fusca
Usa: confermato il dumping nell'import di tondo dall'Algeria - Margine del 127,32% su Tosyali e tutti gli altri produttori ed esportatori algerini

10 marzo 2026

Usa: confermato il dumping nell'import di tondo dall'Algeria

Margine del 127,32% su Tosyali e tutti gli altri produttori ed esportatori algerini

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica Header siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Dazi Usa sull’acciaio, Ottawa sostiene i lavoratori - Stanziati 70 milioni di dollari canadesi per il settore siderurgico nell’ambito della Workforce Tariff Response

16 marzo 2026

Dazi Usa sull’acciaio, Ottawa sostiene i lavoratori

Stanziati 70 milioni di dollari canadesi per il settore siderurgico nell’ambito della Workforce Tariff Response

di Sarah Falsone
Baku Steel cresce sui mercati internazionali - Esportazioni in aumento nel 2025, con forte espansione negli Stati Uniti e progressi nell’Unione europea

16 marzo 2026

Baku Steel cresce sui mercati internazionali

Esportazioni in aumento nel 2025, con forte espansione negli Stati Uniti e progressi nell’Unione europea

di Sarah Falsone
Usa: confermati i dazi compensativi sul tondo turco - Sussidio di dumping del 7,71% per Icdas e del 6,58% per tutti gli altri produttori, escluso Habas

16 marzo 2026

Usa: confermati i dazi compensativi sul tondo turco

Sussidio di dumping del 7,71% per Icdas e del 6,58% per tutti gli altri produttori, escluso Habas

di Stefano Gennari
Usa, la produzione di acciaio continua a crescere sull’anno - In aumento anche il cumulato produttivo, mentre risulta in leggera contrazione il confronto settimanale

10 marzo 2026

Usa, la produzione di acciaio continua a crescere sull’anno

In aumento anche il cumulato produttivo, mentre risulta in leggera contrazione il confronto settimanale

di Federico Fusca
Usa: confermato il dumping nell'import di tondo dall'Algeria - Margine del 127,32% su Tosyali e tutti gli altri produttori ed esportatori algerini

10 marzo 2026

Usa: confermato il dumping nell'import di tondo dall'Algeria

Margine del 127,32% su Tosyali e tutti gli altri produttori ed esportatori algerini

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica

 I nostri video

14 marzo 2026

La nuova crisi nel Golfo Persico ha riacceso l'incertezza in un contesto geoeconomico già pesantemente influenzato ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio