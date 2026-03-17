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Ex Ilva, partito il confronto tra i due piani

Il ministro Urso smentisce le voci di una possibile chiusura dell'area a caldo da parte di Jindal

17 marzo 2026

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