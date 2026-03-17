L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich

Ospite della decima puntata de “L’altro volto dell’acciaio” è Augusto Cosulich, presidente di Fratelli Cosulich.

Un racconto, il suo, che parte dal mare e attraversa quasi due secoli di storia imprenditoriale: dalle origini a Lussinpiccolo, isola di capitani e cantieri, alle rotte che passano per Trieste e Genova, fino a una presenza internazionale nella logistica, nell’energia e nei mercati globali.

Una storia familiare che ha saputo attraversare epoche e trasformazioni, mantenendo un forte legame con la tradizione marittima e allo stesso tempo evolvendo il proprio modello di impresa.

Oggi questo percorso incontra anche il mondo dell’acciaio: durante la pandemia il gruppo ha ampliato il proprio orizzonte industriale entrando nel settore siderurgico con la partecipazione nel trader internazionale Trasteel.

Al centro del dialogo anche il profilo personale di Augusto Cosulich: Cavaliere del Lavoro, maratoneta e padre di cinque figli, alla guida di un gruppo che continua a crescere tra rotte marittime, logistica e industria.