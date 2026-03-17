L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich
La decima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori
17 marzo 2026
Ospite della decima puntata de “L’altro volto dell’acciaio” è Augusto Cosulich, presidente di Fratelli Cosulich.
Un racconto, il suo, che parte dal mare e attraversa quasi due secoli di storia imprenditoriale: dalle origini a Lussinpiccolo, isola di capitani e cantieri, alle rotte che passano per Trieste e Genova, fino a una presenza internazionale nella logistica, nell’energia e nei mercati globali.
Una storia familiare che ha saputo attraversare epoche e trasformazioni, mantenendo un forte legame con la tradizione marittima e allo stesso tempo evolvendo il proprio modello di impresa.
Oggi questo percorso incontra anche il mondo dell’acciaio: durante la pandemia il gruppo ha ampliato il proprio orizzonte industriale entrando nel settore siderurgico con la partecipazione nel trader internazionale Trasteel.
Al centro del dialogo anche il profilo personale di Augusto Cosulich: Cavaliere del Lavoro, maratoneta e padre di cinque figli, alla guida di un gruppo che continua a crescere tra rotte marittime, logistica e industria.
Redazione siderweb
Leggi anche:
MERCATI
-
16 marzo 2026
Coils: i prezzi restano orientati al rialzo
Domanda finale debole, ma contesto regolatorio e tensioni nel Golfo spingono i compratori verso il materiale europeo
-
13 marzo 2026
Rottame: lievi limature delle punte massime
Pochi scambi e prezzi per lo più invariati
-
12 marzo 2026
Lingotti inox: domanda ridotta all’osso
Mercato rallentato dalla crescita dei costi di produzione e dalla mancanza di progetti a valle
-
12 marzo 2026
Lingotti: mercato bloccato dall’incertezza
Prezzi in aumento a causa della crescita dei costi produttivi, ma gli ordini latitano
-
12 marzo 2026
Tubi saldati: prezzi in recupero, ma domanda ancora debole
Attese di possibile ripresa dei consumi nelle prossime settimane e attenzione agli effetti delle misure regolatorie Ue
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica
14 marzo 2026
La nuova crisi nel Golfo Persico ha riacceso l'incertezza in un contesto geoeconomico già pesantemente influenzato ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento