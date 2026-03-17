SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich

L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich

La decima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

17 marzo 2026

lettura-notizia
scarica PDF

Ospite della decima puntata de “L’altro volto dell’acciaio” è Augusto Cosulich, presidente di Fratelli Cosulich.
Un racconto, il suo, che parte dal mare e attraversa quasi due secoli di storia imprenditoriale: dalle origini a Lussinpiccolo, isola di capitani e cantieri, alle rotte che passano per Trieste e Genova, fino a una presenza internazionale nella logistica, nell’energia e nei mercati globali.

Una storia familiare che ha saputo attraversare epoche e trasformazioni, mantenendo un forte legame con la tradizione marittima e allo stesso tempo evolvendo il proprio modello di impresa.

Oggi questo percorso incontra anche il mondo dell’acciaio: durante la pandemia il gruppo ha ampliato il proprio orizzonte industriale entrando nel settore siderurgico con la partecipazione nel trader internazionale Trasteel.

Al centro del dialogo anche il profilo personale di Augusto Cosulich: Cavaliere del Lavoro, maratoneta e padre di cinque figli, alla guida di un gruppo che continua a crescere tra rotte marittime, logistica e industria.

 

Redazione siderweb

   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica Header siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich - La decima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

17 marzo 2026

L'altro volto dell'acciaio: Augusto Cosulich

La decima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

di Redazione siderweb
Fratelli Cosulich Group: carburanti green e hub strategici in Asia - Augusto Cosulich: «Nel 2026 vedo una forte crescita, ma il mercato resta vulnerabile alle instabilità globali»

14 maggio 2025

Fratelli Cosulich Group: carburanti green e hub strategici in Asia

Augusto Cosulich: «Nel 2026 vedo una forte crescita, ma il mercato resta vulnerabile alle instabilità globali»

di Sarah Falsone
L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni - La settima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

13 gennaio 2026

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

La settima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

di Redazione siderweb
Fratelli Cosulich: 2024 chiuso con un fatturato di 2,1 miliardi di euro - Il gruppo ha registrato il secondo Ebitda più alto di sempre a quota 59,7 milioni di euro

31 luglio 2025

Fratelli Cosulich: 2024 chiuso con un fatturato di 2,1 miliardi di euro

Il gruppo ha registrato il secondo Ebitda più alto di sempre a quota 59,7 milioni di euro

di Federico Fusca
Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza - Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

15 settembre 2025

Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza

Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica

 I nostri video

14 marzo 2026

La nuova crisi nel Golfo Persico ha riacceso l'incertezza in un contesto geoeconomico già pesantemente influenzato ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio