SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Dazi Usa sull’acciaio, Ottawa sostiene i lavorator...

Dazi Usa sull’acciaio, Ottawa sostiene i lavoratori

Stanziati 70 milioni di dollari canadesi per il settore siderurgico nell’ambito della Workforce Tariff Response

16 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Il Canada ha annunciato dazi sui tubi in ghisa cinesi - L’entrata in vigore e l’importo delle misure saranno determinate entro il prossimo 6 febbraio

26 gennaio 2026

Il Canada ha annunciato dazi sui tubi in ghisa cinesi

L’entrata in vigore e l’importo delle misure saranno determinate entro il prossimo 6 febbraio

di Federico Fusca
Usa-Canada: «Improbabile raggiungere un accordo sui dazi» - Il primo ministro canadese Carney si è detto pessimista rispetto alle trattative con gli Usa

19 dicembre 2025

Usa-Canada: «Improbabile raggiungere un accordo sui dazi»

Il primo ministro canadese Carney si è detto pessimista rispetto alle trattative con gli Usa

di Federico Fusca
Acciaio Usa, import in rallentamento a settembre - Il Canada si conferma primo fornitore nonostante le restrizioni

15 dicembre 2025

Acciaio Usa, import in rallentamento a settembre

Il Canada si conferma primo fornitore nonostante le restrizioni

di Sarah Falsone
Canada, la CSPA applaude le nuove misure in difesa dell’acciaio - Fondamentale riequilibrare le condizioni di mercato, stabilizzare l’industria domestica e tutelare occupazione

1 dicembre 2025

Canada, la CSPA applaude le nuove misure in difesa dell’acciaio

Fondamentale riequilibrare le condizioni di mercato, stabilizzare l’industria domestica e tutelare occupazione

di Sarah Falsone
Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciaio - Il Governo dovrebbe annunciare misure per sostenere le aziende colpite dai dazi Usa

26 novembre 2025

Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciaio

Il Governo dovrebbe annunciare misure per sostenere le aziende colpite dai dazi Usa

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica Header siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Il Canada ha annunciato dazi sui tubi in ghisa cinesi - L’entrata in vigore e l’importo delle misure saranno determinate entro il prossimo 6 febbraio

26 gennaio 2026

Il Canada ha annunciato dazi sui tubi in ghisa cinesi

L’entrata in vigore e l’importo delle misure saranno determinate entro il prossimo 6 febbraio

di Federico Fusca
Usa-Canada: «Improbabile raggiungere un accordo sui dazi» - Il primo ministro canadese Carney si è detto pessimista rispetto alle trattative con gli Usa

19 dicembre 2025

Usa-Canada: «Improbabile raggiungere un accordo sui dazi»

Il primo ministro canadese Carney si è detto pessimista rispetto alle trattative con gli Usa

di Federico Fusca
Acciaio Usa, import in rallentamento a settembre - Il Canada si conferma primo fornitore nonostante le restrizioni

15 dicembre 2025

Acciaio Usa, import in rallentamento a settembre

Il Canada si conferma primo fornitore nonostante le restrizioni

di Sarah Falsone
Canada, la CSPA applaude le nuove misure in difesa dell’acciaio - Fondamentale riequilibrare le condizioni di mercato, stabilizzare l’industria domestica e tutelare occupazione

1 dicembre 2025

Canada, la CSPA applaude le nuove misure in difesa dell’acciaio

Fondamentale riequilibrare le condizioni di mercato, stabilizzare l’industria domestica e tutelare occupazione

di Sarah Falsone
Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciaio - Il Governo dovrebbe annunciare misure per sostenere le aziende colpite dai dazi Usa

26 novembre 2025

Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciaio

Il Governo dovrebbe annunciare misure per sostenere le aziende colpite dai dazi Usa

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica

 I nostri video

14 marzo 2026

La nuova crisi nel Golfo Persico ha riacceso l'incertezza in un contesto geoeconomico già pesantemente influenzato ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio