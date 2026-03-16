Baku Steel cresce sui mercati internazionali
Esportazioni in aumento nel 2025, con forte espansione negli Stati Uniti e progressi nell’Unione europea
16 marzo 2026
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13 marzo 2026
Rottame: lievi limature delle punte massime
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12 marzo 2026
Tubi saldati: prezzi in recupero, ma domanda ancora debole
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A cura di Redazione Siderweb
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