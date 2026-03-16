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Jindal Stainless riduce la produzione per carenza di combustibili

Pesano le interruzioni nelle forniture di gas e i problemi nelle rotte marittime dovuti al conflitto in Medio Oriente

16 marzo 2026

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