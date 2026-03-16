SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Minerale, la Cina allenta le restrizioni sul Jimbl...

Minerale, la Cina allenta le restrizioni sul Jimblebar di BHP

Via libera di una settimana al ritiro del materiale nei porti cinesi, per raffreddare il rally dei prezzi

16 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica Header siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Minerale, la Cina allenta le restrizioni sul Jimblebar di BHP - Via libera di una settimana al ritiro del materiale nei porti cinesi, per raffreddare il rally dei prezzi

16 marzo 2026

Minerale, la Cina allenta le restrizioni sul Jimblebar di BHP

Via libera di una settimana al ritiro del materiale nei porti cinesi, per raffreddare il rally dei prezzi

di Stefano Gennari
Minerale di ferro in rialzo: la Cina amplia le restrizioni sui prodotti BHP - Stop alle consegne di Newman fines dai porti cinesi. Futures e prezzi spot in aumento per i timori sull'offerta

13 marzo 2026

Minerale di ferro in rialzo: la Cina amplia le restrizioni sui prodotti BHP

Stop alle consegne di Newman fines dai porti cinesi. Futures e prezzi spot in aumento per i timori sull'offerta

di Stefano Gennari
Cina, nuove restrizioni sugli acquisti di minerale di ferro BHP - La disputa contrattuale tra Pechino e il colosso minerario si intensifica mentre aumentano le scorte nei porti cinesi

5 marzo 2026

Cina, nuove restrizioni sugli acquisti di minerale di ferro BHP

La disputa contrattuale tra Pechino e il colosso minerario si intensifica mentre aumentano le scorte nei porti cinesi

di Sarah Falsone
Minerale di ferro, sprint di inizio anno e prima frenata - Stimoli della PBoC e restocking pre-capodanno lunare spingono i prezzi, poi torna la prudenza

8 gennaio 2026

Minerale di ferro, sprint di inizio anno e prima frenata

Stimoli della PBoC e restocking pre-capodanno lunare spingono i prezzi, poi torna la prudenza

di Stefano Gennari
Gli approvvigionamenti post-festivi spingono al rialzo il minerale - Rottame turco in aumento: scetticismo sulla domanda, ma attese positive dalla geopolitica

13 ottobre 2025

Gli approvvigionamenti post-festivi spingono al rialzo il minerale

Rottame turco in aumento: scetticismo sulla domanda, ma attese positive dalla geopolitica

di Achille Fornasini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica

 I nostri video

14 marzo 2026

La nuova crisi nel Golfo Persico ha riacceso l'incertezza in un contesto geoeconomico già pesantemente influenzato ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio