SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Siderurgia spagnola, produzione in ripresa a genna...

Siderurgia spagnola, produzione in ripresa a gennaio

L’output rimane però in calo del 24% rispetto a un anno prima. Stesso andamento per il consumo di rottame

16 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




ArcelorMittal: decarbonizzare attraverso il progetto HOTEGASRED - Allo studio in Spagna soluzioni di riscaldamento elettrico del gas riducente per diminuire l’uso di combustibili fossili

30 gennaio 2026

ArcelorMittal: decarbonizzare attraverso il progetto HOTEGASRED

Allo studio in Spagna soluzioni di riscaldamento elettrico del gas riducente per diminuire l’uso di combustibili fossili

di Sarah Falsone
Rugui e Fives avviano un nuovo forno in Spagna - Il progetto migliora qualità e sostenibilità: primo blumo prodotto ad Azkoitia il 27 novembre 2025

5 dicembre 2025

Rugui e Fives avviano un nuovo forno in Spagna

Il progetto migliora qualità e sostenibilità: primo blumo prodotto ad Azkoitia il 27 novembre 2025

di Sarah Falsone
Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio da tre Paesi - Nel mirino le importazioni da Egitto, Spagna e Malaysia

15 ottobre 2025

Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio da tre Paesi

Nel mirino le importazioni da Egitto, Spagna e Malaysia

di Stefano Gennari
Spagna, stanziati 600 milioni per le aziende energivore - Finanziamento raddoppiato per compensare i costi indiretti della CO2 e migliorare la competitività delle imprese

15 ottobre 2025

Spagna, stanziati 600 milioni per le aziende energivore

Finanziamento raddoppiato per compensare i costi indiretti della CO2 e migliorare la competitività delle imprese

di Sarah Falsone
Stellantis fermerà la produzione in sei stabilimenti europei - Le interruzioni in Germania, Francia, Italia, Polonia e Spagna variano da pochi giorni ad alcune settimane

25 settembre 2025

Stellantis fermerà la produzione in sei stabilimenti europei

Le interruzioni in Germania, Francia, Italia, Polonia e Spagna variano da pochi giorni ad alcune settimane

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica Header siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 13 marzo 2026 Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal: decarbonizzare attraverso il progetto HOTEGASRED - Allo studio in Spagna soluzioni di riscaldamento elettrico del gas riducente per diminuire l’uso di combustibili fossili

30 gennaio 2026

ArcelorMittal: decarbonizzare attraverso il progetto HOTEGASRED

Allo studio in Spagna soluzioni di riscaldamento elettrico del gas riducente per diminuire l’uso di combustibili fossili

di Sarah Falsone
Rugui e Fives avviano un nuovo forno in Spagna - Il progetto migliora qualità e sostenibilità: primo blumo prodotto ad Azkoitia il 27 novembre 2025

5 dicembre 2025

Rugui e Fives avviano un nuovo forno in Spagna

Il progetto migliora qualità e sostenibilità: primo blumo prodotto ad Azkoitia il 27 novembre 2025

di Sarah Falsone
Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio da tre Paesi - Nel mirino le importazioni da Egitto, Spagna e Malaysia

15 ottobre 2025

Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio da tre Paesi

Nel mirino le importazioni da Egitto, Spagna e Malaysia

di Stefano Gennari
Spagna, stanziati 600 milioni per le aziende energivore - Finanziamento raddoppiato per compensare i costi indiretti della CO2 e migliorare la competitività delle imprese

15 ottobre 2025

Spagna, stanziati 600 milioni per le aziende energivore

Finanziamento raddoppiato per compensare i costi indiretti della CO2 e migliorare la competitività delle imprese

di Sarah Falsone
Stellantis fermerà la produzione in sei stabilimenti europei - Le interruzioni in Germania, Francia, Italia, Polonia e Spagna variano da pochi giorni ad alcune settimane

25 settembre 2025

Stellantis fermerà la produzione in sei stabilimenti europei

Le interruzioni in Germania, Francia, Italia, Polonia e Spagna variano da pochi giorni ad alcune settimane

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica

 I nostri video

14 marzo 2026

La nuova crisi nel Golfo Persico ha riacceso l'incertezza in un contesto geoeconomico già pesantemente influenzato ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio