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STEEL FOCUS - La crisi del Golfo e l'impatto sulla logistica

In questa punta le conseguenze della chiusura dello Stretto di Hormuz sul commercio siderurgico globale

14 marzo 2026

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La nuova crisi nel Golfo Persico ha riacceso l’incertezza in un contesto geoeconomico già pesantemente influenzato dall’instabilità. Tensioni che hanno portato al blocco dei traffici nello Stretto di Hormuz, con un rallentamento del commercio marittimo e una spinta al rialzo delle quotazioni del petrolio e del gas. Così, i prezzi dell’energia hanno iniziato a correre e la logistica internazionale sta accusando il colpo. In questa puntata torniamo a concentrarci sul Medio Oriente per approfondire le conseguenze che questa crisi sta avendo sulla logistica globale e sulla siderurgia.

 Ad aiutarci nell’analisi Sergio Mazzucchelli (Zaninoni Holding).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
R. S.   
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