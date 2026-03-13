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Ucraina: scendono produzione ed export nei primi due mesi del 2026

Crescono invece le importazioni, fino a coprire quasi la metà del consumo interno

13 marzo 2026

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