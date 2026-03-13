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ArcelorMittal Fos-sur-Mer: riavvio dell’altoforno n. 1 a giugno

L’azienda annuncia nuovi investimenti per 90 milioni di euro. Prosegue il progetto del forno elettrico ad arco

13 marzo 2026

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