Il 26 marzo torna Scenari & Tendenze
49° appuntamento dell’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia
13 marzo 2026 Translated by Deepl
Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 15:00, torna l’appuntamento con Scenari & Tendenze, l’Osservatorio congiunturale promosso da Confindustria Brescia e dalla Camera di Commercio di Brescia giunto alla quarantanovesima edizione.
L’incontro si svolgerà in modalità ibrida, offrendo la possibilità di partecipare in streaming oppure in presenza presso la Sala Conferenze Cav. Lav. Pier Giuseppe Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia).
L’Osservatorio rappresenta un momento periodico di approfondimento dedicato all’analisi del contesto economico e dei principali trend dei mercati, con l’obiettivo di fornire alle imprese strumenti utili per orientare le proprie scelte in una fase caratterizzata da forte incertezza e volatilità.
Il seminario si articolerà in due momenti principali:
- Scenari, dedicato all’analisi dell’economia internazionale e nazionale attraverso un approccio di tipo fondamentale;
- Tendenze, focalizzato sull’evoluzione dei mercati finanziari, valutari, logistici, energetici e delle materie prime, con interventi basati prevalentemente su strumenti di analisi tecnica utili a interpretare cicli e dinamiche di tassi, cambi e prezzi delle commodity industriali ed energetiche.
Dopo l’apertura dei lavori da parte di Diego Pezzotti (Vice Presidente Piccola Industria Confindustria Brescia) e Roberto Saccone (Presidente Camera di Commercio Brescia), interverranno Andrea Beretta Zanoni (Università degli Studi di Verona), Davide Fedreghini (Centro Studi Confindustria Brescia), Achille Fornasini (Università degli Studi di Brescia) e Stefano Allegri (AB Service).
Come sempre, è possibile inviare quesiti – su temi generali o specifici ma condivisibili – che verranno trattati in forma anonima durante il convegno. Questo il link per eventuali quesiti (da inviare entro il 18 marzo), mentre l'iscrizione al convegno può essere effettuata a questo link.
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A cura di Redazione Siderweb
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