SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Il 26 marzo torna Scenari & Tendenze

Il 26 marzo torna Scenari & Tendenze

49° appuntamento dell’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia

13 marzo 2026 Translated by Deepl

lettura-notizia
scarica PDF

Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 15:00, torna l’appuntamento con Scenari & Tendenze, l’Osservatorio congiunturale promosso da Confindustria Brescia e dalla Camera di Commercio di Brescia giunto alla quarantanovesima edizione.

L’incontro si svolgerà in modalità ibrida, offrendo la possibilità di partecipare in streaming oppure in presenza presso la Sala Conferenze Cav. Lav. Pier Giuseppe Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia).

L’Osservatorio rappresenta un momento periodico di approfondimento dedicato all’analisi del contesto economico e dei principali trend dei mercati, con l’obiettivo di fornire alle imprese strumenti utili per orientare le proprie scelte in una fase caratterizzata da forte incertezza e volatilità.

Il seminario si articolerà in due momenti principali:

  • Scenari, dedicato all’analisi dell’economia internazionale e nazionale attraverso un approccio di tipo fondamentale;
  • Tendenze, focalizzato sull’evoluzione dei mercati finanziari, valutari, logistici, energetici e delle materie prime, con interventi basati prevalentemente su strumenti di analisi tecnica utili a interpretare cicli e dinamiche di tassi, cambi e prezzi delle commodity industriali ed energetiche.

Dopo l’apertura dei lavori da parte di Diego Pezzotti (Vice Presidente Piccola Industria Confindustria Brescia) e Roberto Saccone (Presidente Camera di Commercio Brescia), interverranno Andrea Beretta Zanoni (Università degli Studi di Verona), Davide Fedreghini (Centro Studi Confindustria Brescia), Achille Fornasini (Università degli Studi di Brescia) e Stefano Allegri (AB Service).

Come sempre, è possibile inviare quesiti – su temi generali o specifici ma condivisibili – che verranno trattati in forma anonima durante il convegno. Questo il link per eventuali quesiti (da inviare entro il 18 marzo), mentre l'iscrizione al convegno può essere effettuata a questo link.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? Header siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Il 26 marzo torna Scenari & Tendenze - 49° appuntamento dell’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia

13 marzo 2026

Il 26 marzo torna Scenari & Tendenze

49° appuntamento dell’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia

di Redazione siderweb
Il 25 novembre torna Scenari & Tendenze - 48° appuntamento dell’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia

6 novembre 2025

Il 25 novembre torna Scenari & Tendenze

48° appuntamento dell’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia

di Redazione siderweb
Il 15 luglio torna Scenari & Tendenze - 47° Appuntamento con l’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia

8 luglio 2025

Il 15 luglio torna Scenari & Tendenze

47° Appuntamento con l’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia

di Redazione siderweb
Torna Bilanci d'Acciaio - Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

20 ottobre 2025

Torna Bilanci d'Acciaio

Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

di Redazione siderweb
Agenda: settimana decisiva per l'ex Ilva - Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

14 luglio 2025

Agenda: settimana decisiva per l'ex Ilva

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

 I nostri video

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio