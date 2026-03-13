siderweb TG: ex Ilva, Cina ed ETS
MERCATI
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13 marzo 2026
Rottame: lievi limature delle punte massime
Pochi scambi e prezzi per lo più invariati
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12 marzo 2026
Lingotti inox: domanda ridotta all’osso
Mercato rallentato dalla crescita dei costi di produzione e dalla mancanza di progetti a valle
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12 marzo 2026
Lingotti: mercato bloccato dall’incertezza
Prezzi in aumento a causa della crescita dei costi produttivi, ma gli ordini latitano
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12 marzo 2026
Tubi saldati: prezzi in recupero, ma domanda ancora debole
Attese di possibile ripresa dei consumi nelle prossime settimane e attenzione agli effetti delle misure regolatorie Ue
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11 marzo 2026
Tondo: i costi spingono i produttori verso nuovi aumenti
Energia e trasporti sotto pressione. Possibili rallentamenti produttivi
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026
6 marzo 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...
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A cura di Redazione Siderweb
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