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siderweb TG: ex Ilva, Cina ed ETS

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

13 marzo 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'ex Ilva, l'export siderurgico cinese e il dibattito europeo sull'ETS.

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