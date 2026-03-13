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Algoma Steel chiude i conti del 2025 in peggioramento

Il gruppo guarda con ottimismo all’avvio del nuovo forno elettrico ad arco

13 marzo 2026

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