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Worthington Steel abbassa la soglia dell’OPA su Klöckner & Co

Scadenza prorogata al 26 marzo. Il management del gruppo tedesco ribadisce la raccomandazione agli azionisti di aderire

13 marzo 2026

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