SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. SIJ sviluppa un materiale hi-tech per veicoli spaz...

SIJ sviluppa un materiale hi-tech per veicoli spaziali

Fornite oltre 500 tonnellate di acciai speciali per componenti strutturali di uno spacecraft

12 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? Header siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

SIJ sviluppa un materiale hi-tech per veicoli spaziali - Fornite oltre 500 tonnellate di acciai speciali per componenti strutturali di uno spacecraft

12 marzo 2026

SIJ sviluppa un materiale hi-tech per veicoli spaziali

Fornite oltre 500 tonnellate di acciai speciali per componenti strutturali di uno spacecraft

di Stefano Gennari
El Marakby affida a Danieli il progetto del nuovo forno di riscaldo - L’impianto da 60 tonnellate l’ora migliorerà efficienza energetica e sostenibilità. Avvio previsto a metà 2027

12 novembre 2025

El Marakby affida a Danieli il progetto del nuovo forno di riscaldo

L’impianto da 60 tonnellate l’ora migliorerà efficienza energetica e sostenibilità. Avvio previsto a metà 2027

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Differdange produce la trave d'acciaio più grande al mondo - È stata installata a inizio luglio nel cantiere del nuovo campus ospedaliero Henry Ford Health a Detroit

23 luglio 2025

ArcelorMittal Differdange produce la trave d'acciaio più grande al mondo

È stata installata a inizio luglio nel cantiere del nuovo campus ospedaliero Henry Ford Health a Detroit

di Stefano Gennari
Acciaierie Venete: siderurgia high tech e sostenibile - Il gruppo ha investito in due nuovi impianti a Sarezzo e Padova per abbattere le emissioni

7 maggio 2025

Acciaierie Venete: siderurgia high tech e sostenibile

Il gruppo ha investito in due nuovi impianti a Sarezzo e Padova per abbattere le emissioni

di Paola Gregorio
Decarbonizzazione: l'impegno dei grandi gruppi mondiali «va aumentato» - Solo 20 dei primi 50 produttori di acciaio hanno fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030

23 aprile 2025

Decarbonizzazione: l'impegno dei grandi gruppi mondiali «va aumentato»

Solo 20 dei primi 50 produttori di acciaio hanno fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

 I nostri video

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio