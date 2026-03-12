siderweb educational: nuovo modulo
Si parla di tracciabilità, in collaborazione con Antares Vision Group
12 marzo 2026 Translated by Deepl
La capacità di ricostruire e seguire la storia di un prodotto o di un materiale in ogni punto del suo ciclo di vita: è la tracciabilità, che in un mercato sempre più regolato da dazi, Cbam e verifiche doganali è diventata strategica.
Per questo siderweb, in collaborazione con Antares Vision Group, ha deciso di dedicare proprio alla tracciabilità un nuovo modulo di siderweb educational. La piattaforma editoriale e formativa è attiva da fine 2025 e offre la possibilità di affrontare un percorso strutturato - ma flessibile - per avvicinarsi ai fondamentali della siderurgia e per restare al passo con le evoluzioni tecnologiche, di mercato e regolatorie.
Questo nuovo modulo ha tre capitoli: il valore della tracciabilità; tracciabilità geografica del prodotto: una nuova esigenza strategica; tracciabilità green: verso l’acciaio a basse emissioni.
L’accesso a siderweb educational è incluso negli abbonamenti Premium ed Educational di siderweb. Contattaci per avere ulteriori informazioni.
