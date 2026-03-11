SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ArcelorMittal Kryvyi Rih in sofferenza per costi e...

ArcelorMittal Kryvyi Rih in sofferenza per costi energetici e Cbam

Il Ceo Mauro Longobardo: «300mila tonnellate di prodotti invenduti» dopo l’introduzione del Meccanismo alle frontiere Ue

11 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? Header siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal Kryvyi Rih in sofferenza per costi energetici e Cbam - Il Ceo Mauro Longobardo: «300mila tonnellate di prodotti invenduti» dopo l’introduzione del Meccanismo alle frontiere Ue

11 marzo 2026

ArcelorMittal Kryvyi Rih in sofferenza per costi energetici e Cbam

Il Ceo Mauro Longobardo: «300mila tonnellate di prodotti invenduti» dopo l’introduzione del Meccanismo alle frontiere Ue

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Kryvyi Rih ferma il reparto blooming - Cbam e caro energia hanno reso la produzione economicamente insostenibile

26 gennaio 2026

ArcelorMittal Kryvyi Rih ferma il reparto blooming

Cbam e caro energia hanno reso la produzione economicamente insostenibile

di Stefano Gennari
Cbam e guerra: l’acciaio ucraino chiede una fase di transizione - Il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih avverte: senza una proroga, il rischio è la perdita di export e capacità produttiva

16 gennaio 2026

Cbam e guerra: l’acciaio ucraino chiede una fase di transizione

Il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih avverte: senza una proroga, il rischio è la perdita di export e capacità produttiva

di Stefano Gennari
Cbam, una bozza svela la proposta di estensione a valle - La Commissione punta a chiudere le scappatoie del Meccanismo includendo i prodotti a valle in acciaio

16 dicembre 2025

Cbam, una bozza svela la proposta di estensione a valle

La Commissione punta a chiudere le scappatoie del Meccanismo includendo i prodotti a valle in acciaio

di Sarah Falsone
L’impatto del Cbam sul commercio globale dell’acciaio - Come il Meccanismo sta ridisegnando flussi commerciali, costi e strategie dell’industria siderurgica

24 febbraio 2026

L’impatto del Cbam sul commercio globale dell’acciaio

Come il Meccanismo sta ridisegnando flussi commerciali, costi e strategie dell’industria siderurgica

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

 I nostri video

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio