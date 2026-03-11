SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Produzione in calo a febbraio per Jsw Steel

Produzione in calo a febbraio per Jsw Steel

Pesa lo stop dell’altoforno 3 a Vijayanagar; negli Usa volumi ridotti per il fermo dell’impianto in Ohio e il maltempo

11 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




JSW Steel: produzione di acciaio grezzo in lieve calo - Stabili i volumi in India a gennaio, mentre crollano negli Usa a causa di una fermata programmata

11 febbraio 2026

JSW Steel: produzione di acciaio grezzo in lieve calo

Stabili i volumi in India a gennaio, mentre crollano negli Usa a causa di una fermata programmata

di Stefano Gennari
Danieli, impianto di trattamento acque per JSW Steel - WTP da 58.000 m³/ora a servizio del laminatoio a caldo da 4,5 milioni di tonnellate l’anno

10 febbraio 2026

Danieli, impianto di trattamento acque per JSW Steel

WTP da 58.000 m³/ora a servizio del laminatoio a caldo da 4,5 milioni di tonnellate l’anno

di Sarah Falsone
Liberty Galati andrà all’asta il 12 marzo 2026 - Interesse da JSW Steel, Jindal, Galiawa, DeLong Steel, KMC Steel, Metinvest e UMB Grup. Prezzo base 690 mln €

29 gennaio 2026

Liberty Galati andrà all’asta il 12 marzo 2026

Interesse da JSW Steel, Jindal, Galiawa, DeLong Steel, KMC Steel, Metinvest e UMB Grup. Prezzo base 690 mln €

di Federico Fusca
JSW Steel: produzione in crescita su base annua - Nel Q3 dell’anno fiscale in corso output al +6%, mentre nel confronto trimestrale pesa lo stop dell’Afo3 di Vijaynagar

9 gennaio 2026

JSW Steel: produzione in crescita su base annua

Nel Q3 dell’anno fiscale in corso output al +6%, mentre nel confronto trimestrale pesa lo stop dell’Afo3 di Vijaynagar

di Federico Fusca
JSW Steel, in pausa il piano per importare coke dalla Mongolia - Il Ceo Acharya: «Al momento non è logisticamente fattibile»

4 settembre 2025

JSW Steel, in pausa il piano per importare coke dalla Mongolia

Il Ceo Acharya: «Al momento non è logisticamente fattibile»

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? Header siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

JSW Steel: produzione di acciaio grezzo in lieve calo - Stabili i volumi in India a gennaio, mentre crollano negli Usa a causa di una fermata programmata

11 febbraio 2026

JSW Steel: produzione di acciaio grezzo in lieve calo

Stabili i volumi in India a gennaio, mentre crollano negli Usa a causa di una fermata programmata

di Stefano Gennari
Danieli, impianto di trattamento acque per JSW Steel - WTP da 58.000 m³/ora a servizio del laminatoio a caldo da 4,5 milioni di tonnellate l’anno

10 febbraio 2026

Danieli, impianto di trattamento acque per JSW Steel

WTP da 58.000 m³/ora a servizio del laminatoio a caldo da 4,5 milioni di tonnellate l’anno

di Sarah Falsone
Liberty Galati andrà all’asta il 12 marzo 2026 - Interesse da JSW Steel, Jindal, Galiawa, DeLong Steel, KMC Steel, Metinvest e UMB Grup. Prezzo base 690 mln €

29 gennaio 2026

Liberty Galati andrà all’asta il 12 marzo 2026

Interesse da JSW Steel, Jindal, Galiawa, DeLong Steel, KMC Steel, Metinvest e UMB Grup. Prezzo base 690 mln €

di Federico Fusca
JSW Steel: produzione in crescita su base annua - Nel Q3 dell’anno fiscale in corso output al +6%, mentre nel confronto trimestrale pesa lo stop dell’Afo3 di Vijaynagar

9 gennaio 2026

JSW Steel: produzione in crescita su base annua

Nel Q3 dell’anno fiscale in corso output al +6%, mentre nel confronto trimestrale pesa lo stop dell’Afo3 di Vijaynagar

di Federico Fusca
JSW Steel, in pausa il piano per importare coke dalla Mongolia - Il Ceo Acharya: «Al momento non è logisticamente fattibile»

4 settembre 2025

JSW Steel, in pausa il piano per importare coke dalla Mongolia

Il Ceo Acharya: «Al momento non è logisticamente fattibile»

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

 I nostri video

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio