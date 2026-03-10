SIDERWEB - La community dell'acciaio

Billette: Egitto verso nuove misure di salvaguardia

Il ministero del Commercio propone dazi per tre anni con aliquote decrescenti e una quota annua "duty free"

10 marzo 2026

ARTICOLI SIMILI

Egitto: dazi sulle importazioni di billette e coils - Da metà settembre misure di salvaguardia valide per 200 giorni, in attesa degli esiti dell'indagine in corso

12 settembre 2025

Egitto: dazi sulle importazioni di billette e coils

Da metà settembre misure di salvaguardia valide per 200 giorni, in attesa degli esiti dell'indagine in corso

di Stefano Gennari
Egitto, salvaguardie definitive sugli acciai piani - Dazi ad valorem e minimi specifici in calo progressivo per tre anni su coils a freddo, zincati e preverniciati

9 marzo 2026

Egitto, salvaguardie definitive sugli acciai piani

Dazi ad valorem e minimi specifici in calo progressivo per tre anni su coils a freddo, zincati e preverniciati

di Stefano Gennari
Rottame: modesto rimbalzo dei prezzi in Turchia - Nuovi acquisti e modifiche al perfezionamento attivo tra i fattori che sostengono la risalita dai minimi di settembre

25 settembre 2025

Rottame: modesto rimbalzo dei prezzi in Turchia

Nuovi acquisti e modifiche al perfezionamento attivo tra i fattori che sostengono la risalita dai minimi di settembre

di Stefano Gennari
Billette: domanda presente ma incertezza sui prezzi - Noli in rialzo e scarsa disponibilità di navi ed energia paralizzano il mercato Billette: domanda presente ma incertezza sui prezzi - Noli in rialzo e scarsa disponibilità di navi ed energia paralizzano il mercato

10 marzo 2026

Billette: domanda presente ma incertezza sui prezzi

Noli in rialzo e scarsa disponibilità di navi ed energia paralizzano il mercato

di Sarah Falsone
Altre News

