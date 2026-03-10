Cina: cala l’export di acciaio, salgono gli acquisti di minerale
Nel bimestre gennaio-febbraio 2026 le esportazioni di prodotti finiti scendono a 15,59 milioni di tonnellate
10 marzo 2026
Benvenuto in siderweb
Accedi
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.
Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.
Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di
tutti gli utenti.
Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il
siderweb TG e la
newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e
analisi esclusive
della redazione.
Registrati ora.
MERCATI
-
10 marzo 2026
Billette: domanda presente ma incertezza sui prezzi
Noli in rialzo e scarsa disponibilità di navi ed energia paralizzano il mercato
-
9 marzo 2026
La domanda resta debole, ma costi Cbam e noli in crescita alimentano incertezze e nuove pressioni sui prezzi
-
9 marzo 2026
Nessuna accelerazione della domanda
-
9 marzo 2026
Banda stagnata: scorte alte in filiera
Pochi movimenti delle quotazioni
-
6 marzo 2026
Lamiere da treno, mercato congelato
Quotazioni bloccate, possibili rincari per effetto della guerra in Medio Oriente
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026
6 marzo 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento