SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Macchinari tedeschi, partenza debole nel 2026

Macchinari tedeschi, partenza debole nel 2026

Dopo stime di crescita, l’anno si apre in flessione. Pesano le nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente

9 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




IAA: la VDMA frena sul “Buy European” - L'associazione della meccanica e impiantistica: cautela sui requisiti di contenuto locale e sull’uso dell’acciaio verde

5 marzo 2026

IAA: la VDMA frena sul “Buy European”

L'associazione della meccanica e impiantistica: cautela sui requisiti di contenuto locale e sull’uso dell’acciaio verde

di Stefano Gennari
Industria meccanica tedesca, 2025 in stallo ma segnali di ripresa - Dal report VDMA ordini fermi su base annua, ma migliorano sentiment e aspettative per il 2026

9 febbraio 2026

Industria meccanica tedesca, 2025 in stallo ma segnali di ripresa

Dal report VDMA ordini fermi su base annua, ma migliorano sentiment e aspettative per il 2026

di Sarah Falsone
Anima Confindustria: l’industria meccanica chiama la politica - A Milano il dialogo tra istituzioni e imprese. Dalla geopolitica all’energia: le priorità per il rilancio italiano

1 dicembre 2025

Anima Confindustria: l’industria meccanica chiama la politica

A Milano il dialogo tra istituzioni e imprese. Dalla geopolitica all’energia: le priorità per il rilancio italiano

di Stefano Gennari
Meccanica italiana: produzione ed export in calo nel 2025 - Almici (Anima Confindustria): «Scenario critico che richiede interventi mirati delle istituzioni»

1 dicembre 2025

Meccanica italiana: produzione ed export in calo nel 2025

Almici (Anima Confindustria): «Scenario critico che richiede interventi mirati delle istituzioni»

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? Header siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

IAA: la VDMA frena sul “Buy European” - L'associazione della meccanica e impiantistica: cautela sui requisiti di contenuto locale e sull’uso dell’acciaio verde

5 marzo 2026

IAA: la VDMA frena sul “Buy European”

L'associazione della meccanica e impiantistica: cautela sui requisiti di contenuto locale e sull’uso dell’acciaio verde

di Stefano Gennari
Industria meccanica tedesca, 2025 in stallo ma segnali di ripresa - Dal report VDMA ordini fermi su base annua, ma migliorano sentiment e aspettative per il 2026

9 febbraio 2026

Industria meccanica tedesca, 2025 in stallo ma segnali di ripresa

Dal report VDMA ordini fermi su base annua, ma migliorano sentiment e aspettative per il 2026

di Sarah Falsone
Anima Confindustria: l’industria meccanica chiama la politica - A Milano il dialogo tra istituzioni e imprese. Dalla geopolitica all’energia: le priorità per il rilancio italiano

1 dicembre 2025

Anima Confindustria: l’industria meccanica chiama la politica

A Milano il dialogo tra istituzioni e imprese. Dalla geopolitica all’energia: le priorità per il rilancio italiano

di Stefano Gennari
Meccanica italiana: produzione ed export in calo nel 2025 - Almici (Anima Confindustria): «Scenario critico che richiede interventi mirati delle istituzioni»

1 dicembre 2025

Meccanica italiana: produzione ed export in calo nel 2025

Almici (Anima Confindustria): «Scenario critico che richiede interventi mirati delle istituzioni»

di Stefano Gennari
Macchinari tedeschi, partenza debole nel 2026 - Dopo stime di crescita, l’anno si apre in flessione. Pesano le nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente

9 marzo 2026

Macchinari tedeschi, partenza debole nel 2026

Dopo stime di crescita, l’anno si apre in flessione. Pesano le nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

 I nostri video

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio