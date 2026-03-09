SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ferrexpo riavvia la produzione di pellet a FPM

Ferrexpo riavvia la produzione di pellet a FPM

Riparte anche l’export dopo gli attacchi russi. In Svizzera liquidata la banca MBaer utilizzata dal gruppo

9 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Ferrexpo, avviato il fallimento della controllata Poltava Mining - La decisione arriva mentre la disputa da oltre 100 milioni di dollari con Maxi Capital è ancora pendente

25 febbraio 2026

Ferrexpo, avviato il fallimento della controllata Poltava Mining

La decisione arriva mentre la disputa da oltre 100 milioni di dollari con Maxi Capital è ancora pendente

di Sarah Falsone
Ferrexpo ferma temporaneamente la produzione - I nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche hanno compromesso la fornitura di elettricità agli impianti del gruppo

22 gennaio 2026

Ferrexpo ferma temporaneamente la produzione

I nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche hanno compromesso la fornitura di elettricità agli impianti del gruppo

di Sarah Falsone
Ferrexpo: produzione 2025 in calo ma sopra i 6 milioni di tonnellate - Gli attacchi russi frenano il quarto trimestre, ma il gruppo mantiene solidità finanziaria e punta sui prodotti premium

14 gennaio 2026

Ferrexpo: produzione 2025 in calo ma sopra i 6 milioni di tonnellate

Gli attacchi russi frenano il quarto trimestre, ma il gruppo mantiene solidità finanziaria e punta sui prodotti premium

di Sarah Falsone
Ferrexpo sospende produzione ed export dopo raid alla rete elettrica - La fornitura di energia alle operazioni è stata compromessa; scorte attivate per mitigare l’impatto

10 novembre 2025

Ferrexpo sospende produzione ed export dopo raid alla rete elettrica

La fornitura di energia alle operazioni è stata compromessa; scorte attivate per mitigare l’impatto

di Sarah Falsone
Ferrexpo, produzione in ripresa nel Q3 2025 - La sospensione dei rimborsi Iva pesa su capacità di pellettizzazione. Domanda cinese traina output di concentrati

6 ottobre 2025

Ferrexpo, produzione in ripresa nel Q3 2025

La sospensione dei rimborsi Iva pesa su capacità di pellettizzazione. Domanda cinese traina output di concentrati

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue? Header siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ferrexpo, avviato il fallimento della controllata Poltava Mining - La decisione arriva mentre la disputa da oltre 100 milioni di dollari con Maxi Capital è ancora pendente

25 febbraio 2026

Ferrexpo, avviato il fallimento della controllata Poltava Mining

La decisione arriva mentre la disputa da oltre 100 milioni di dollari con Maxi Capital è ancora pendente

di Sarah Falsone
Ferrexpo ferma temporaneamente la produzione - I nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche hanno compromesso la fornitura di elettricità agli impianti del gruppo

22 gennaio 2026

Ferrexpo ferma temporaneamente la produzione

I nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche hanno compromesso la fornitura di elettricità agli impianti del gruppo

di Sarah Falsone
Ferrexpo: produzione 2025 in calo ma sopra i 6 milioni di tonnellate - Gli attacchi russi frenano il quarto trimestre, ma il gruppo mantiene solidità finanziaria e punta sui prodotti premium

14 gennaio 2026

Ferrexpo: produzione 2025 in calo ma sopra i 6 milioni di tonnellate

Gli attacchi russi frenano il quarto trimestre, ma il gruppo mantiene solidità finanziaria e punta sui prodotti premium

di Sarah Falsone
Ferrexpo sospende produzione ed export dopo raid alla rete elettrica - La fornitura di energia alle operazioni è stata compromessa; scorte attivate per mitigare l’impatto

10 novembre 2025

Ferrexpo sospende produzione ed export dopo raid alla rete elettrica

La fornitura di energia alle operazioni è stata compromessa; scorte attivate per mitigare l’impatto

di Sarah Falsone
Ferrexpo, produzione in ripresa nel Q3 2025 - La sospensione dei rimborsi Iva pesa su capacità di pellettizzazione. Domanda cinese traina output di concentrati

6 ottobre 2025

Ferrexpo, produzione in ripresa nel Q3 2025

La sospensione dei rimborsi Iva pesa su capacità di pellettizzazione. Domanda cinese traina output di concentrati

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

 I nostri video

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio