  3. Sidenor chiude il laminatoio di Azkoitia

Sidenor chiude il laminatoio di Azkoitia

Decisione legata al calo strutturale della domanda. Il gruppo spagnolo concentrerà la produzione a Reinosa

9 marzo 2026

Sidenor sperimenta l’idrogeno verde nel preriscaldo delle siviere - Validata l’alternativa al gas naturale per ridurre le emissioni nei processi ad alta temperatura

11 dicembre 2025

Sidenor sperimenta l’idrogeno verde nel preriscaldo delle siviere

Validata l’alternativa al gas naturale per ridurre le emissioni nei processi ad alta temperatura

di Sarah Falsone
Sidenor: innovazione digitale e sostenibilità per l'acciaio del futuro - Presentato a Made in Steel sideco2, nuova versione del software per il calcolo dell’impronta ambientale

20 maggio 2025

Sidenor: innovazione digitale e sostenibilità per l'acciaio del futuro

Presentato a Made in Steel sideco2, nuova versione del software per il calcolo dell’impronta ambientale

di Stefano Gennari
Sidenor prosegue la strategia di diversificazione - Il direttore commerciale Molero: necessaria una redditività minima, il prezzo dovrà aumentare

5 febbraio 2025

Sidenor prosegue la strategia di diversificazione

Il direttore commerciale Molero: necessaria una redditività minima, il prezzo dovrà aumentare

di Elisa Bonomelli
Sidenor acquisisce un'altra azienda di riciclo - Il gruppo spagnolo ha rilevato Eplus con sede a Barcellona

7 gennaio 2025

Sidenor acquisisce un'altra azienda di riciclo

Il gruppo spagnolo ha rilevato Eplus con sede a Barcellona

di Stefano Gennari
Sidenor verso la riapertura del laminatoio di Reinosa - L'impianto tornerà in funzione dopo un anno per far fronte alla prevista crescita del mercato nel 2024

14 settembre 2023

Sidenor verso la riapertura del laminatoio di Reinosa

L'impianto tornerà in funzione dopo un anno per far fronte alla prevista crescita del mercato nel 2024

di Stefano Gennari
Lascia un Commento

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio